Come tutti i martedì torna l'inserto Salute e benessere. In questo numero parliamo dell'importanza dell'ecografia in sala parto, durante il travaglio. Un esame diverso dall'ecografia in gravidanza, che può dare indicazioni indispensabili sulla posizione del feto ed evitare rischi e complicanze. Sul tema a Parma si è tenuto di recente un congresso internazionale.