Al Bertolucci contro il bullismo. L'apprendistato al Gadda: così si trova lavoro

Al mercoledì in edicola con la Gazzetta c'è l'inserto dedicato alla scuola: spazio all'assemblea del Bertolucci con il generale Garofano contro il cyberbullismo e spazio all'esperienza di collaborazione tra le aziende e il Gadda di Fornovo in fatto di apprendistato: così gli studenti trovano il lavoro che desiderano e per cui hanno studiato. E ancora: il progetto del liceo Ulivi «Portatori di scienza», la lezione d'inglese sull'odio razziale al Paciolo D'Annunzio, la Consulta degli studenti all'Ospedale dei bambini e scuola aperta per visitare il Magnaghi di Salsomaggiore: una scuola all'avanguardia. E se volete pubblicare articoli e foto della vostra scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net