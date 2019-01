La proposta dei Boys di far giocare almeno un minuto in serie A a Yves Baraye trova ampio consenso non solo tra i tifosi ma anche tra gli addetti ai lavori. Che non mancano però di sottolineare le possibili difficoltà. Nel nostro sondaggio, tra gli altri, si esprimono Gigi Apolloni, Gene Gnocchi, Fulvio Ceresini, Fabio Lauria.