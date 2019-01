Modifica temporanea: l'ingresso alle Piccole Figlie nel lato est

L’ospedale Piccole Figlie, con una nota, informa che è stato modificato, in via temporanea, l’ingresso all’ospedale. L’accesso ai reparti e agli ambulatori è situato sul lato opposto a quello abituale, nella zona est dell’edificio, nei pressi del parcheggio di uscita.

La modifica è dovuta all’allestimento del cantiere per la realizzazione di nuovi ambulatori al piano terreno. La durata dei lavori è stimata in un mese e mezzo. La Direzione di Hospital Piccole Figlie si scusa per i disagi. Per facilitare le indicazioni agli ospiti è stata messa una apposita segnaletica verticale con cartelli indicatori.