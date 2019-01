Studenti, prof e genitori ai «caffè digitali»

FONTEVIVO - Sbarcano anche a Fontevivo i «caffè digitali», gli appuntamenti organizzato dall’Istituto Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo pensati per favorire la condivisione di buone pratiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica tra insegnanti, dirigenti, genitori e studenti. Il primo appuntamento ha visto protagonisti i giovanissimi alunni della scuola primaria di Pontetaro e della scuola media di Fontevivo che hanno interagito con gli insegnanti sul tema «nuove tecnologie e creatività». I genitori hanno quindi potuto assistere alla presentazione dei lavori multimediali realizzati con il coordinamento della maestra Maila De Carolis e del professor Arturo Gagliardi. Utilizzando la Lim, i ragazzi hanno mostrato il funzionamento dei software che utilizzano a scuola: applicazioni online accessibili con gli account di Google Suite, una piattaforma che rende sicuro e circoscritto lo spazio web a cui possono accedere gli allievi, e hanno presentato ai genitori due racconti multimediali elaborati in classe attraverso un lavoro di condivisione web: la classe II D ha presentato un racconto sui pirati, mentre la classe III D un racconto sull’invasione degli alieni. «Il fine di queste iniziative, promosse già dalla primavera del 2018 nel nostro Istituto, è quello di approfondire i temi dei nuovi linguaggi nella scuola e nella società per arricchire sempre di più le nostre proposte didattiche: sono momenti informali che servono a crescere professionalmente condividendo metodologie innovative, un modo nuovo di fare formazione in cui l’interazione è molto importante – ha spiegato la dirigente Cristiana Prestianni -. I caffè digitali nascono dalle esperienze di alcune scuole trentine, ma qua a Fontanellato e Fontevivo abbiamo voluto renderli ancora più interattivi aumentando il coinvolgimento dei presenti nei laboratori e con gli studenti stessi che diventano formatori, insieme ai docenti, per altri alunni, per i genitori e per tutti coloro che vogliono partecipare all’appuntamento».