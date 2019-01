Il Giorno della memoria all'Ulivi e all'Itis. La danzaterapia alla Newton

Come ogni mercoledì, in edicola con la Gazzetta di Parma, c'è l'inserto dedicato alla scuola. Spazio alla Newton per un progetto sulla danzaterapia in spagnolo e spazio alla giornata della memoria all'Itis Leonardo da Vinci e al liceo Ulivi. Davvero unico il progetto alla Fra Salimbene sul doppiaggio cinematografico: con gli esperti si impara a diventare grandi, aumentando l'autostima e a vincere la timidezza. Lezione di comunicazione con l'attore Fabrizio Croci anche a Forma Futuro. Infine la selezione per percorsi di eccellenza all'estero al Magnaghi Solari e l'incontro con Robuschi della polfer al Berenini. E se volete pubblicare articoli e foto sulla vostra scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net