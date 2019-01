Il leader dei gilet gialli pensa alla richiesta di asilo politico all'estero

Maxime Nicolle, uno dei leader dei gilet gialli, meglio noto sui social come 'Fly Rider', teme di finire in prigione per le sue posizioni contro il governo del presidente Emmanuel Macron e riflette alla possibilità di lasciare la Francia.

Ieri sera, durante una diretta su Facebook l’ex portavoce tra gli esponenti più radicali del movimento ha dichiarato di voler lasciare il suo Paese se nelle due prossime settimane il governo non avrà garantito «progressi concreti» a favore del popolo.

In particolare, Nicolle ha espresso l’intenzione di voler chiedere «l'asilo costituzionale» ad un Paese che non riconosca l'estradizione verso la Francia. «All’estero - ha dichiarato su Facebook - non potrete sbattermi in prigione».