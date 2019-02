L'Espressionismo «raccontato» agli abbonati della Gazzetta, seconda visita abbonati 9 febbraio '19

SABATO 9 FEBBRAIO: COME PRENOTARSI : Proseguono gli appuntamenti mensili con la grande arte per tutti gli abbonati alla Gazzetta di Parma, sia al giornale cartaceo che al digitale. L’appuntamento di febbraio è in programma sabato 9 e prevede la visita guidata e gratuita, a cura di Artificio, alla mostra aperta a Palazzo del Governatore «Dall’Espressionismo alla Nuova Oggettività. Avanguardie in Germania».

Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo

marketing@gazzettadiparma.net

indicando nome e cognome dell’abbonato ed eventualmente di un accompagnatore (non più di un accompagnatore per abbonato) e l’orario prescelto fra quelli stabiliti: ore 11, 11,30, 14,30 e 15, fino ad

esaurimento posti. Solo chi riceverà una conferma via email potrà partecipare.