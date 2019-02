Maltempo, in arrivo forte perturbazione nel weekend

Ancora maltempo in tutta Italia, con l' arrivo di una nuova e forte perturbazione dall’Atlantico, che nel fine settimana porterà pioggia e neve sui rilievi. «Una intensa perturbazione atlantica raggiunge l’Italia, dove sono attese condizioni di maltempo in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche», osserva il meteorologo Edoardo Ferrara, di 3bmeteo.com.

Pioggia e neve si faranno sentire soprattutto sulle regioni settentrionali e poi Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Precipitazioni sporadiche, invece, sulle regioni adriatiche e nel Sud. Forti i venti, con mari agitati e possibile acqua alta a Venezia. «La presenza di aria fredda al Nord - prosegue Ferrara - favorirà inoltre nevicate anche in pianura su Piemonte, ovest Lombardia ed Emilia più occidentale». Neve anche il Liguria e sulle Alpi, dove la neve sarà diffusa e abbondante, con accumuli di oltre mezzo metro a partire da mille metri di quota. Sempre al Nord probabili nevicate anche in pianura in Piemonte, Lombardia e Trentino.

La nuova perturbazione, osserva Ferrara, «lascerà in eredità un’atmosfera decisamente instabile o perturbata anche nei giorni a seguire. Il weekend sarà infatti caratterizzato da una bassa pressione responsabile di piogge e rovesci sparsi pur alternati a qualche sprazzo di sole, con ulteriori locali nevicate sulle Alpi dalle quote medio-basse».