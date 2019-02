Riccardo Zinelli, giallista in erba, è in quinta liceo e alla quarta ristampa. Ha 18 anni appena, lo scrittore esordiente nato a Montecchio Emilia e cresciuto in provincia di Parma, autore del libro «Testimome oculare». Riccardo giovedì sarà presentato da Valerio Varesi alla Feltrinelli di via Farini.