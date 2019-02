E' scomparso a 71 anni nelle Filippine, dove si era trasferito da 25 anni, Umberto «Lallo» Cocconcelli. Era molto noto in città per avere aperto negli anni Settanta e gestito per anni l'elegante discoteca Hash di viale Mentana e avere fondato Radio Emilia a fine 1975. E' stato protagonista indiscusso del divertimento delle notti parmigiae fra gli anni Settanta e Ottanta ed era sempre rimasto in contatto con i vecchi amici.