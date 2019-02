Traffico illegale di migliaia di cani smantellato a Rimini

E’ stata localizzata e smantellata un’organizzazione criminale dedita al traffico illegale di animali, alla truffa, alla falsificazione di documenti relativi alle vaccinazioni e al maltrattamento di animali.

L’organizzazione aveva come Paese di riferimento la Slovacchia dove sono stati individuati i tre soggetti ritenuti i vertici del sodalizio e da dove provengono gli animali oggetto del traffico. Dal contesto investigativo è peraltro emerso un traffico di migliaia di cani che ha fruttato al sodalizio guadagni per oltre un milione di euro. L’operazione ha coinvolto oltre cinquanta operatori della Polizia di Stato e trenta agenti della Polizia della Repubblica Slovacca.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati in conferenza stampa oggi alle 10.30 nell’Ufficio di Polizia di frontiera dell’Aeroporto di Rimini.