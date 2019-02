Cade in un torrente, carabiniere si getta in acqua e lo salva

Un uomo di 62 anni è caduto nel torrente Arnetta, dopo essere scivolato, ieri sera, all’altezza di Cavaria con Premezzo (Varese). A tenergli la testa fuori dall’acqua e a salvarlo è stato un carabiniere che, arrivato sul posto con una pattuglia dopo una telefonata di alcuni residenti al 112, si è subito gettato torrente. Un altro militare gli ha poi lanciato una fune, alla quale si è aggrappato, riuscendo a resistere in acqua oltre quindici minuti trattenendo il 62enne. A estrarli dall’acqua aiutandoli a risalire le sponde sono stati i i vigili del fuoco di Busto Arsizio e Gallarate (Varese) oltre agli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale. Il 62enne, trasportato all’ospedale di Gallarate, non è in pericolo di vita. Il carabiniere è stato invece medicato per lievi ferite alle gambe causate dai rami presenti sul fondo dell’Arnetta.