«Dalla Ferrari al triathlon, che sfida»

Dalla velocità alla resistenza. Dalla perfezione all’imperfezione per eccellenza. Dal rosso Ferrari, all’azzurro Italia. Questa è la storia di Matteo Torre, 42 anni, monzese di nascita, parmigiano d’adozione e per amore: 13 anni al Cavallino, giacca e cravatta, giramondo, lingue straniere fluenti, la responsabilità, e lo stress, del ruolo di capo ufficio stampa prodotto dell’auto sportiva per eccellenza. Ha il fisico, in senso professionale. Poi mette sul fisico, per davvero. Oggi, altro mondo: data scientist della Nazionale italiana di paratriathlon.