Via Toscana si trasformerà in un Campus per studenti e cittadini

Nasce «Blu Parma, il campus di via Toscana», per recuperare le aree esterne delle 4 scuole che si trovano tra piazzale Sicilia e via Lazio: l'Ipsia «Primo Levi», il liceo Bertolucci, l'Itis Leonardo da Vinci e l'istituto Giordani. Un campus tutto da vivere per studenti, professori e aperto a tutti. E' un progetto di rigenerazione urbana e umana.