«La Brexit secondo noi, studenti a Oxford»

Da Giurisprudenza a Filosofia: su Gazzetta Università di martedì 12 febbraio focus sulla speciale lezione dedicata agli studenti che intendono intraprendere la carriera internazionale e sul ciclo di incontri - mercoledì 13 il primo appuntamento - incentrato sulla parola «Ambiente» con il prof di Unimore Antonello La Vergata.

Tra le altre notizie e informazioni utili l'annuncio di un ciclo di incontri sull'orientamento in uscita e il resoconto del Welcome Day riservato agli studenti stranieri. Tra le novità di questa settimana il «reportage» di Carolina Toso e Joe Kelly, studenti di Lingue all'Università di Oxford in Gran Bretagna: dalla vita accademica alle riflessioni sulla Brexit.