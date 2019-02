Gatti: «Gioco d'azzardo: lo Stato lo demonizza, però intanto incassa»

«Il gioco d'azzardo? Per lo Stato italiano è un business da 11 miliardi di euro all'anno, grazie ai quali paga anche il reddito di cittadinanza». A puntare il dito contro chi «demonizza questo comparto» ma poi lo «spreme» per fare cassa è Francesco Gatti, imprenditore alla guida di Bakoo Spa, società collecchiese leader nella progettazione e produzione di slot machine e giochi con premio in denaro.