Il Comune cerca un nuovo comandante della polizia municipale. In aprile, dopo un anno e mezzo in via Del Taglio, verrà a scadenza l'incarico ad interim di Donatella Signifredi, che non sarà riconfermata. E così la giunta ha approvato un bando per individuare il suo successore. «Dovrà avere esperienza di comando», spiega l'assessore Cristiano Casa.