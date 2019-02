I sindacati: "La situazione delle mense delle carceri a Parma e in regione è oltre il limite"

La situazione delle mense delle carceri di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Rimini e Ferrara «è oltre al limite della sostenibilità». E' quanto sostengono, in una nota, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil, la Fp-Cgil, la Fns-Cisl e la Uil-Penitenziari dell’Emilia-Romagna secondo cui «i lavoratori ad oggi non hanno ancora ricevuto la retribuzione di dicembre 2018 e gennaio 2019, oltre che essere ancora in attesa delle spettanze di tre ratei di tredicesima e del trattamento di fine rapporto».

I lavoratori dell’Emilia-Romagna, sottolineano i sindacati, «hanno scritto una lettera al Ministero della Giustizia e al Provveditorato regionale facendo un appello accorato perchè vi sia l’immediato pagamento. Non ci sono più le condizioni per proseguire, manca la merce, le mense non ricevono la giusta manutenzione, i lavoratori sono lasciati allo sbando».

Quindi, viene evidenziato, «è urgente che il committente intervenga con l’immediato pagamento in sostituzione degli stipendi mancanti, come anche non è più rinviabile la revoca urgente dell’appalto a Unilabor e l’affidamento diretto ad una ditta che abbia le giuste credenziali per garantire la qualità del servizio e il pagamento degli addetti occupati nel servizio mensa. Il Ministero della Giustizia - concludono le organizzazioni sindacali - continua da anni ad appaltare il servizio di ristorazione per la Polizia Penitenziaria ad aziende che manifestano come tratto comune, non solo in Emilia-Romagna, la mancata erogazione degli stipendi ai lavoratori. E’ ora di dire basta».