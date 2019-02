Dopo i tre presi all'andata al San Paolo, il Parma becca altri quattro gol dal Napoli, stavolta al Tardini, violato per la quarta partita consecutiva. In gol Zielinski, Milik (doppietta) e Ounas. Sullo 0-2 l'arbitro Chiffi assegna un rigore al Parma ma il Var lo fa tornare sui suoi passi. Nel Parma hanno debuttato Machìn (insufficiente la sua prova, come quella di quasi tutti i suoi compagni) e, nel finale, Schiappacasse. Leggi commento e pagelle.