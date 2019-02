A Parma (8 marzo) la prima conferenza Anci delle "Città medie"

Dare una rappresentanza alle città medie italiane e ottimizzare il loro capitale territoriale per sviluppare la crescita, il lavoro e la coesione sociale. Nasce da questa esigenza l’idea della prima conferenza annuale dei sindaci delle "Città Medie" che si terrà venerdì 8 marzo a Parma, alla Casa della Musica, e che vedrà l’intervento conclusivo di Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari e la presenza del sottosegretario all’Interno Stefano Candiani.

L’appuntamento, a conclusione del "road show" organizzato dall’Anci in sei diverse realtà medie, servirà a valorizzare il potenziale di queste città che, con i 97 capoluoghi di provincia in cui risiede il 64% della popolazione italiana, sono una risorsa inestimabile per lo sviluppo del Paese. La conferenza sarà aperta dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e da Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e vice presidente Anci. Interverranno inoltre sindaci da tutta Italia, tra cui il primo cittadino di Sassari, Nicola Sanna, coordinatore Anci delle città medie.