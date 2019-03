Carignano, la promozione passa dalla Coppa Italia

Una delle imprese più belle della stagione porta la firma del Carignano che nei quarti di Coppa Italia in Promozione elimina contro pronostico il Brescello, capolista in campionato e imbattuto da tre mesi, e si qualifica in semifinale, dove affronterà l’Atletico Montagna, penultimo nel girone B a meno tre dalla zona play-out. Un passo avanti verso l'obiettivo della promozione in Eccellenza.