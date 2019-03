Quota 100, quanti dubbi. Ecco come districarsi

I quesiti

1 Ho 53 anni e 37 di lavoro. Fra 5 anni arriverò a 42 anni di lavoro e avrò 58 anni. Sarei a quota 100... e poi avevo letto che riporteranno la pensione massima a 41 anni e 6mesi. È esatto? Ci posso credere?

Luigi

2 Ho versato 17 anni di contributi alla Cassa Geometri e 23 anni all’INPS che non si sovrappongono fra di loro. Per la pensione con quota 100 posso accumulare le due contribuzioni gratuitamente? Se non si può, quanto costa riunirle?

R.B.

3 Sono un Dirigente d'azienda privata. Il 09/02/ 19 ho compiuto 62 anni e ho 41 anni di versamenti. La mia finestra di uscita se ho ben capito è il 01/06/19. Quando devo presentare domanda? Dopo il 01/03/19? Grazie e distinti saluti.

M.D.

1 Gentile signor Luigi la situazione ad oggi è la seguente:

Quota 100

E’ una misura sperimentale introdotta dalla legge di bilancio del 2019 che varrà per il triennio 2019/2021 ergo, nel suo caso, non potrà usufruire di questa opportunità in quanto maturerebbe i 62 anni di età ben oltre il 2021.

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata, servono, per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di contributi.

Questa regola varrà, salvo variazioni, fino a tutto il 2026 quindi non dovrebbero esserci problemi nel suo caso specifico.

Pensione con 41 anni di contributi

E’ una promessa elettorale a futura memoria. Per il momento con 41 anni di contributi possono accedere al pensionamento anticipato solo i lavoratori precoci (un anno di contribuzione effettiva prima del compimento del 19° anno di età) che appartengono a ben determinate categorie. Io non mi illuderei troppo perché fare proiezioni oltre i quattro anni nella previdenza è rischioso. Fornero docet!!

2 Caro signor B., mi spiace deluderla: con la sua posizione contributiva è possibile il cumulo gratuito della contribuzione versata alla Cassa geometri e all’INPS ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età prevista e ad altre prestazioni pensionistiche (invalidità e reversibilità) ma non è possibile utilizzare l’istituto del cumulo introdotto anche per i liberi professionisti dalla legge n. 232 del 2016 art 1 comma 195 per il raggiungimento di “quota 100”.

Questo per espressa disposizione del decreto legge 28 gennaio 2019 n° 4 all’art. 14 comma 2.

E’ teoricamente possibile ricongiungere i due spezzoni contributivi utilizzando le disposizioni della legge n° 45 del 5 marzo 1990 ma, generalmente, questa ricongiunzione è molto, molto onerosa…e non so se ne valga la pena.

E poi, per utilizzare “quota 100” bisognerebbe ricongiungere all’INPS, Cassa geometri non mi pare preveda “quota 100”, e per far questo è indispensabile che l’ultima iscrizione sia all’INPS.

Tenuto conto che dovrebbe aver già accreditato 40 anni di contributi dovrebbe aspettare la maturazione dei 42 anni e 10 mesi (questo requisito è bloccato a tutto il 2026) e a questo punto potrebbe cumulare, come già detto, gratuitamente tutta la contribuzione ed accedere al pensionamento anticipato.

La pensione verrà liquidata in “pro quota” vale a dire che ogni cassa previdenziale liquiderà quanto di sua competenza.

3 Avendo compiuto i 62 anni nel mese di febbraio 2019, per effetto della finestra di tre mesi, la decorrenza della pensione sarà 1° giugno 2019.

La domanda andrà presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica nel mese di aprile.

Per la trasmissione della domanda può utilizzare:

il canale telematico diretto con l’INPS se fornito di PIN dispositivo (Personal Identification Number) rilasciato dall’INPS oppure di SPID . La procedura è abbastanza semplice ed intuitiva ma non scevra da rischi di errori di compilazione.

Un Patronato di sua fiducia che l’assisterà gratuitamente in tutto l’iter della pratica.