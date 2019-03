Ben 450 studenti delle superiori di Parma hanno partecipato all'evento della rete di scuole per la pace: lo spettacolo «Restiamo umani» di Gianluca Foglia «Fogliazza» per ricordare il giornalista Vittorio Arrigoni morto a Gaza nel 2011 e la sua «voce dei senza voce». Sempre sull'inserto scuola, in edicola al mercoledì con la Gazzetta di Parma, la lezione di attualità al Melloni, lo spettacolo della Sanvitale Fra Salimbene, l'incontro contro la droga al Berenini di Fidenza. Ma anche: a scuola di difesa personale all'Itas Bocchialini, il teatro all'Itis da Vinci, la filosofia di Fabrizio De Andrè al liceo Sanvitale. E se volete pubblicare articoli e foto sulla vostra scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net