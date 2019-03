Veltroni: «Ecco perché ho voluto Parma nel mio film»

Parma, il Labirinto della Masone e la corte delle Piacentine dove Bernardo Bertolucci girò «Novecento». C'è tutto questo in «C'è tempo», il film di Walter Veltroni in uscita oggi. «Perché cercando luoghi capaci di raccontare la grandezza di questo Paese, mi è venuto spontaneo pensare a Parma e ai posti di Bertolucci» dice il regista in questa intervista in cui ricorda l'amico Bernardo ma parla anche delle primarie vinte da Zingaretti.