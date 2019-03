«Da Sivori a Ronaldo, la mia Juve»

Non ha mai fatto mistero della sua fede calcistica. Un romano, e che romano essendo stato primo cittadino della Capitale dal 2001 al 2008, con il cuore bianconero. Walter Veltroni, in questi giorni a Parma per la presentazione del suo nuovo film “C'è tempo”, parla della «sua» Juve alla vigilia di un match decisivo come quello da dentro o fuori con l'Atletico Madrid.