L'allenatore-giocatore col vizio del gol

In principio fu Ruud Gullit poi toccò a Gianluca Vialli “sdoppiarsi” nella duplice mansione di allenatore-giocatore al Chelsea. Ora nel girone B di Prima sta facendo lo stesso e anche bene Gabriele Fabris alla Biancazzurra, che da difensore ha già realizzato otto gol stagionali (sette in campionato più uno in Coppa) stabilendo il proprio record personale e da tecnico si ritrova al quarto posto in zona play-off.