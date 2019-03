Sostenibilità: la startup dell'Ulivi e la pagella verde di Romagnosi, Paciolo e Galilei

In attesa della mobilitazione degli studenti di venerdì 15 marzo per il cambiamento climatico, Friday for Future, sull'inserto Scuola, in edicola con la Gazzetta al mercoledì, tanti i progetti sulla sostenibilità: il Bocchialini in prima linea, la startup del liceo Ulivi patrocinata da Davines contro l'uso della plastica e la «pagella verde» per ogni classe contro lo spreco di cibo e i rifiuti ideata da Romagnosi, Paciolo e Galilei per Forun Solidarietà. L'ex studente del Romagnosi Andrea Carpi nel team che rappresenta l'Italia alla competizione della Nasa sull'ambiente. E ancora Accinelli alla scuola di Felino e Bank Me App ovvero l'educazione finanziaria per oltre 150 ragazzi. All'Ipsia incontro entusiasmante organizzato dalla Fondazione Pizzarotti con lo scrittore Dikele Di Stefano. Infine, ancora all'Ulivi, lo scambio con i prof portoghesi sull'innovazione didattica. E se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net