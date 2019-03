Internet: ogni giorno 500 milioni di ricerche culturali

«Ci siamo resi conto che sul web i contenuti culturali di valore erano molto ricercati. Siamo arrivati ad avere 500 milioni di ricerche culturali al giorno online». Lo ha detto Enrico Bellini, Public Policy Manager di Google Italia, intervenendo all’ultima giornata di «Dig.it MiBAC - Il digitale al servizio della cultura», la tre giorni di incontri organizzata dal ministero per i Beni e le Attività culturali nel contesto della Settimana dell’Amministrazione Aperta.

«Fare sistema nella cultura con il digitale vuol dire collaborare - ha spiegato - e Google da anni ha deciso di investire in maniera importante per mettere le tecnologie a disposizione delle istituzioni culturali. Lo strumento più importante in questo senso è la piattaforma Google Arts & Culture, che è passata dal collaborare con 10 partner, a più di 1800, pubblici e privati, dei quali cui è possibile visitare le collezioni culturali. Lavoriamo per rendere la cultura più accessibile a tutti nel mondo». Con il governo «si stanno facendo passi avanti, speriamo di continuare a sviluppare nuovi progetti, già lo stiamo facendo con realtà come la Galleria nazionale d’arte moderna o il Madre. Ci sono grandi potenzialità, ma occorre fare sistema».