Dopo il successo sul Genoa il Parma vuole insistere per chiudere in anticipo la pratica-salvezza. Oggi però non sarà facile raccogliere punti all'Olimpico contro una Lazio che sogna ancora di rientrare nella zona-Champions. Senza registi, D'Aversa affiderà ancora una volta la bacchetta a Rigoni e probabilmente schiererà Biabiany a centrocampo.