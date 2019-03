Nel giardinetto che sta dietro alla storica edicola in piazzale Barbieri un cartello riporta la denominazione “Parco Aquile Randagie. Gruppo clandestino di Scout di Milano, Parma e Monza attive dal 1928 al 1945”. Poche parole che racchiudono una grande storia che ha fatto onore alla città con personaggi che si sono battuti in anni difficili portando avanti con coraggio gli ideali di una bella gioventù, fedele agli insegnamenti del Vangelo e agli ideali della chiesa cattolica in pieno regime fascista.