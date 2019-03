l ragazzi del liceo Bertolucci a Bruxelles per parlare di cambiamenti climatici

A lezione di Costituzione: il Magnaghi Solari di Salso in finale al concorso nazionale. Questo il tema dell'apertura dell'inserto Scuola, in edicola al mercoledì con la Gazzetta di Parma. Spazio anche al liceo Bertolucci con la trasferta al Parlamento Europeo dei ragazzi per parlare dei cambiamenti climatici. Su quest'ultimo argomento tanto sta facendo il Bocchialini: incontro con il biologo Andrea Merusi. Entusiasmo al liceo Marconi per la conferenza del capo «spaziale» Tommaso Ghidini. Interessante incontro all'istituto comprensivo Montebello con i Paesi stranieri per tutelare i bambini con esperienze difficili, non ultima quello di essere vittime di bullismo. Infine, applausi a Noceto per la lezione di coraggio di Carla Maria Russo. E se volete pubblicare articoli e foto sulla vostra scuola (progetti, visite d'istruzione temi di attualità) scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net