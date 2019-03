A vestire i panni di Figaro nel Barbiere di Siviglia in scena al Regio per il secondo titolo della Stagione lirica, sarà Il baritono coreano Julian Kim, che si era già esibito al Regio come Belcore ne «L'elisir d'amore» nel marzo del 2015.

«Amo Figaro, ruolo legato al mio debutto nel 2009».