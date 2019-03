«Ma voi lo sapete qual è il segreto della bicicletta? E’ l’unico sport in cui se ti fermi un attimo lei va ancora un po’ da sola. La bici ti porta lontano: è un’amore che comincia per gioco e dura per sempre». Gilberto Simoni si è presentato così ai giovani ciclisti della Polisportiva Torrile, radunati al circolo Il Portico per la tradizionale presentazione ufficiale delle squadre, e agli appassionati di ciclismo: forte di un'esperienza che gli arriva dai due successi conquistati al Giro e da ben duemila corse.