Ancora violenza e razzismo sui campi delle giovanili

MARCO BERNARDINI

La follia non conosce freni sui campi giovanili della nostra provincia. All'indomani della notizia della rissa avvenuta domenica nel Piacentino fra una squadra locale e una di Busseto, emergono altri episodi tutt'altro che sportivi nell'ultimo weekend. Alla lista già corposa si aggiungono infatti altri due casi, che dovrebbero comportare squalifiche pesanti da parte del giudice sportivo.

Secondo alcune testimonianze, a Felino al termine della partita degli allievi provinciali 2002, un giocatore del Borgo San Donnino avrebbe rivolto insulti a sfondo razziale a un ragazzo di colore del Felino, il quale, forse per stemperare gli animi bollenti, aveva fatto il gesto mal interpretato di salutare gli avversari, scatenando un’accesa rissa. Post gara turbolento anche nella sfida degli juniores provinciali tra Fontanellato e Soragna, dove un dirigente di casa, contrariato da alcune decisioni arbitrali, avrebbe spintonato il direttore di gara Essongue, che nei pressi degli spogliatoi ha perso l’equilibrio riuscendo comunque a non cadere.

Intanto, oggi si sapranno le decisioni del giudice sportivo territoriale di Piacenza in merito a quanto accaduto durante l’incontro degli allievi interprovinciali 2003 tra Libertaspes e i bussetani del Junior Pallavicino, sospeso in seguito alla rissa tra giocatori e alla successiva invasione di campo con tentata aggressione di un genitore del Pallavicino – uomo dalla notevole stazza fisica, accorso per difendere il proprio figlio intervenuto in un secondo istante nel convulso parapiglia – ai danni di un calciatore piacentino. Tutto dipenderà dal contenuto del referto dell’arbitro Nikolov che, prima di dichiarare la fine anticipata delle ostilità, ha avvertito la Federazione e consultato i due capitani, constatando che non sussistevano più le condizioni minime per andare avanti. Difficile ma non del tutto impossibile la ripetizione della partita, più raro anche se da non escludere a priori il duplice 0-3 a tavolino che penalizzerebbe, in egual misura, entrambe le compagini.

Intanto la Digos di Piacenza ha convocato nel pomeriggio di ieri i dirigenti del Pallavicino e nei prossimi giorni, dopo la chiusura delle indagini, provvederà a emanare il Daspo al genitore coinvolto. Da valutare anche la posizione del ragazzo della Libertaspes, responsabile dell’aggressione (due pugni alle spalle che hanno procurato alla giovane vittima del Pallavicino, finito al pronto soccorso, una forte contusione nella parte laterale del collo, con prognosi di dieci giorni, ma nelle intenzioni della famiglia non dovrebbe esserci la volontà di procedere per vie legali), che, già allontanato dalla società, si sarebbe pentito e avrebbe scritto un lungo messaggio ai compagni.

Il Pallavicino organizzerà già domani sera una riunione straordinaria alla presenza delle massime cariche societarie e dei genitori degli allievi interprovinciali, per fare piena luce sull’accaduto e chiedere fermamente che non si ripetano più episodi simili, pena la minaccia di ritirare in maniera definitiva la squadra dal campionato.

I dirigenti della Libertaspes chiariscono nel frattempo il «giallo» dei cancelli aperti che avrebbero favorito l’inopportuna invasione dei due genitori. «Eravamo entrati in campo per sedare la rissa – fanno sapere dalla società piacentina – e, in quel momento di concitazione, non abbiamo chiuso i cancelli d’ingresso. La fortuna è che eravamo in tanti e siamo riusciti in qualche modo a riportare la calma. Altri genitori hanno rispettato le barriere e i dirigenti del Pallavicino sono stati ineccepibili, altrimenti sarebbe potuta finire ancora peggio».