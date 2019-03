31 marzo 2001: diciotto anni fa a Panzano in Chianti, sull'onda dello scandalo di «Mucca pazza» si è celebrato il «Funerale della Bistecca», con tanto di bara e lapide Officiante il «guru» dei macellai Dario Cecchini. Una storia che richiama, come racconta Gianfranco Cervellin in un articolo tra scienza e costume, certe usanze dei i cannibali della Papua e le ricerche di premi Nobel peer la Medicina.