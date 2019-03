Inserto economia: investire nell'arte

Domani con la Gazzetta di Parma torna l'inserto economia, come ogni lunedì. In questo numero il primo piano riguarda il business degli investimenti in opere d'arte, sempre più considerate come beni rifugio. Il mercato del settore è in forte crescita, ma i rischi non mancano. L'azienda della settimana è la Fima, che opera nello stampaggio in ottone per il settore termosanitario. C'è poi un'intervista all'economista Stefano Zamagni sulla quarta rivoluzione industriale, un focus sul salone MecSpe, mentre l'esperto tratta di redditi all'estero e fisco. Infine i temi finanziari.