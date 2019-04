Incendi: ancora fiamme nel Vercellese, evacuata frazione

Nella notte i vigili del fuoco hanno fatto evacuare in via precauzionale i residenti di Quazzo, frazione di Serravalle Sesia (Vercelli), dove ormai da una settimana è in corso un vasto incendio che ha distrutto oltre mille ettari di boschi. Le persone evacuate sono circa una trentina.

A supporto delle squadre di vigili del fuoco che stanno operando nei boschi tra Bornate e Sostegno, tra cui quella permanente di Varallo, è arrivato ulteriore personale da altri comandi. Tre i fronti delle fiamme, non distanti dai centri abitati. Ieri il sindaco di Borgosesia e parlamentare della Lega, Paolo Tiramani, ha annunciato una taglia di 5.000 euro che metterebbe di tasca sua per chi fornisce informazioni su chi ha appiccato il fuoco.