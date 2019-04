Masterchef, Valeria (da Catania) è l'ottava vincitrice

Valeria Raciti ha vinto l’ottava edizione di MasterChef Italia. Siciliana di Aci Sant’Antonio, un paese di 18mila abitanti in provincia di Catania, era una segretaria amministrativa ma ora è cuoca: per lei 100mila euro di premio, e un libro di ricette. Al momento vuole continuare a imparare, in seguito perserà ad un ristorante. Ha convinto (sconfiggendo i due avversari-finalisti, lo studente di legge Gilberto Neirotti e l’operaia friulana Gloria Clama) i quattro giudici del programma di Sky Uno – Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo menu “Fra me e me”: tanta Sicilia.