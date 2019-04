Dalle infiltrazioni della 'Ndrangheta nella pianura padana alla recentissima legge sulla legittima difesa («Pragmaticamente non cambierà nulla, anzi il rischio è che si dilatino i tempi dei processi») lo scrittore Gianrico Carofiglio si racconta alla «Gazzetta» in attesa di approdare a Parma domani, alle 17, al Bookstore Mondadori di Piazza Ghiaia per incontrare i suoi lettori e firmare le copie di «La versione di Fenoglio», il suo nuovo libro edito da Einaudi.