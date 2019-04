Sbaglia la partita del dentro-fuori il Salsomaggiore, uscito sconfitto di misura, tra le mura amiche, nel confronto col Nibbiano & Valtidone.

Dopo un primo tempo totalmente in ombra, nella ripresa i gialloblu hanno messo in campo il cuore, la grinta ed il coraggio, ma nulla hanno potuto per scongiurare il verdetto: la retrocessione in Promozione è realtà.