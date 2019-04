Austin: cade Marquez, Rossi secondo dietro a Rins

Spettacolare gara a Austin, Texas. Al 9° giro Marc Marquez, il grande favorito solitario in testa con la Honda, forza e cade, lasciando al comando Valentino Rossi. Ma le gomme tradiscono la Yamaha del Dottore che deve cedere il paso a 4 giri dalla fine alla Suzuki di Rins che va a vincere. Gara in difesa per Dovizioso su Ducati: il quarto posto finale però gli vale la testa della classifica (54 punti) davanti a Rossi (51)