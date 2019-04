Asolana, ora è (davvero) chiuso il cavalcavia sull'A1: subito delle code - Le strade alternative

Il cavalcavia dell’Asolana che supera l’A1 è stato definitivamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia alle 14.30. Quasi immediati i rallentamenti e le code che si sono creati in strada Paradigna e in via Burla. Il cavalcavia resterà chiuso fino al 30 aprile.

La viabilità alternativa







I veicoli diretti a San Polo di Torrile e Colorno saranno indirizzati, se provenienti dal casello autostradale, su via Europa verso la tangenziale di Parma in direzione Reggio Emilia, sino all’uscita di via Mantova, per poi percorrere strada Burla – SP72 sino a viale Forlanini dal quale si potrà fare rientro sulla SP343 Asolana. Analogo itinerario per coloro che provengono dal centro cittadino. Al fine di ridurre per quanto possibile i disagi al traffico leggero diretto a Nord quindi verso Colorno, verrà istituito un senso unico di marcia direzione Nord in strada Moletolo nel tratto compreso tra viale delle Esposizione e strada Puppiola e direzione est in strada Puppiola da via Moletolo a via Colorno.