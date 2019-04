Ottima prova dei crociati che al Tardini pareggiando 1-1 con il Milan fanno un punto importante in chiave salvezza (l'Empoli terz'ultimo ha perso in casa con la Spal) e frenano la corsa dei rossoneri verso la Champions. A segno Castillejo per il Milan mentre Bruno Alves ha pareggiato a 4' dalla fine con una splendida punizione.