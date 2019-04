Il 65% degli italiani trascorrerà Pasqua a casa. Oltre un miliardo speso a tavola

La Pasqua alta e il lungo Ponte di primavera portano molti italiani in vacanza ma la maggior parte ha deciso comunque di restare a casa almeno per il pranzo di domenica imbandendo una tavola per un costo complessivo compreso tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro. I dati delle varie associazioni di categoria divergono puntualmente ma su alcuni capisaldi concordano: sono in calo i consumi di uova di cioccolata e colombe in una forchetta indicativa compresa tra il 5 ed il 15% mentre i luoghi più visitati dai turisti vedono sul podio Liguria, Toscana e, in concomitanza con il rango di capitale europea della cultura 2019, Matera, che si prepara a vivere un nuovo boom di presenze.

Il 65% degli italiani ha deciso di consumare a casa propria o di parenti e amici il tradizionale pranzo di Pasqua per il quale è stimata una spesa media di quasi 70 euro a famiglia, afferma l'analisi Coldiretti/Ixè. Ci sarà solo un esiguo 5% che si mantiene a dieta in vista dell’estate ed un 3% che mangia vegano o vegetariano, viene sottolineato, ma nel Paese l’alimento più rappresentativo della tradizione e quindi più consumato a Pasqua resta la carne d’agnello che viene servita in oltre la metà delle tavole (51%) in casa, nei ristoranti e negli agriturismi.

Confcooperative quantifica il calo dei consumi di uova di cioccolato (29 milioni) per i più piccoli e di colombe (23 milioni) al 15% in meno rispetto al 2018. Secondo il Codacons inoltre sulle tavole degli italiani arriveranno «circa 400 milioni di uova fresche, più di 13.000 tonnellate di salumi e insaccati, mentre per la carne di agnello stima un consumo di circa 5.000 tonnellate. In controtendenza, secondo l'associazione dei consumatori, va appunto l’acquisto di dolci industriali, che appare in calo rispetto al 2018. In base alle stime Codacons la spesa complessiva sarà di 400 milioni solo per i dolciumi. In particolare per le colombe confezionate si registra quest’anno una flessione determinata dalla tendenza sempre più marcata delle famiglie a realizzare dolci fatti in casa, riscoprendo ricette tradizionali e piatti del territorio.

Tra le città più gettonate per questo assaggio di vacanze ci sono Napoli, Trieste e appunto Matera, dove risulta occupato il 97% delle camere, emerge dal monitoraggio condotto da CST per Assoturismo Confesercenti sull'offerta ricettiva nazionale disponibile online condotta sui portali delle principali OnLine Travel Agency attive in Italia: Booking.com, Trivago, Expedia, Airbnb, secondo cui tra le città, invece, le più gettonate sono Napoli, Trieste e Matera, dove risulta occupato il 97% delle camere. Nel periodo compreso tra Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile ed il Primo Maggio sono attese 13,4 milioni di presenze dei vacanzieri nelle strutture ricettive, con una crescita stimata del +2,1% sul 2018. E a correre è soprattutto il Sud (+3,4%). La tendenza positiva dei flussi turistici è attesa per tutte le tipologie e le aree. Bene le vacanze culturali nelle città d’arte (+1,9%), ma si fanno anche le prove per la stagione estiva, con una netta ripartenza di località marine (+3%) e laghi (+3,2%).