Pasquetta con code e rallentamenti in A1 nel Parmense, A15 e A12 (tra Viareggio e Spezia)

Pasquetta, viaggi e rientri: code a tratti in A1 (verso Milano) a Fiorenzuola, all'altezza dello svincolo con l'Autocisa, a Baganzola e Pedrignano. Code anche in A 15 a Pontetaro (nell'immissione con l'A1). Rallentamenti (e code) anche in A12 (verso l'Autocisa), l'Azzurra, all'altezza di Marina di Carrara e Cinquale. Lunga coda a Marina di Pietrasanta in direzione sud. Non vengono segnalati, fortunatamente, incidenti.