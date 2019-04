«Orgoglioso di suonare per il 25 aprile»

Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, che sarà il protagonista del tradizionale concerto del 25 aprile a Parma, si racconta: «Credo che senza memoria non ci sia futuro. Il 25 aprile è una delle date più importanti della storia italiana e, per quanto mi riguarda, metterò tutto il mio impegno per ricordare cosa significa sacrificarsi per la libertà».