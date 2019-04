«Resistenti» premiati nel nome di Giacomo Ferrari, il comandante Arta

In una cerimonia a Roma, sono stati consegnati riconoscimenti al partigiano Mario Fiorentini e al giornalista Davide Grasso, che ha combattuto l'Isis in Siria e ha raccontato la sua esperienza. Il premio è stato organizzato dal regista Giancarlo Bocchi per ricordare Giacomo Ferrari, che fu valoroso comandante partigiano, sindaco di Parma, ministro e senatore.