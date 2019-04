Il «vecchio» e il bambino

Domani in Chievo-Parma si affronteranno due giocatori entrambi andati a segno domenica scorsa: da una parte il 37enne Bruno Alves, dall'altra il classe 2000 Emanuel Vignato, un ragazzo a detta di tutti predestinato a un grande futuro. Ma che il Parma cercherà di limitare per portare a casa i punti decisivi in chiave-salvezza.