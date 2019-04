Tragico scontro auto-moto a Sant'Ilario: morto un 39enne residente a Parma

Incidente mortale, intorno alle 17, sulla via Emilia tra Reggio e Parma. Nello schianto tra una moto e un’autovettura, ha perso la vita un 39enne residente nel parmense. La vittima era a bordo di una Yamaha di media cilindrata quando tra via della Pace e via della Libertà nel Comune di Sant'Ilario d’Enza, è stato travolto da un Suv Peugeot condotto da un 51enne. L’impatto è stato devastante e per il centauro non c'è stato nulla da fare con i soccorsi che purtroppo sono stati vani.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che sta cercando di ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità dell’automobilista sul quale potrebbe aprirsi un fascicolo per omicidio stradale. Dalle prime risultanze sembrerebbe che il Suv abbia svoltato dalla strada principale verso una via secondaria, centrando in pieno però il motociclista che proveniva dalla parte opposta. Il tratto di strada è stato chiuso per oltre un’ora al fine di consentire i rilievi in sicurezza.